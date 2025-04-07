Ormanda korkunç olay! Başına ağaç parçası düştü feci şekilde can verdi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda kesim yapan orman işçisinin başına ağaç parçası düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler orman işçisinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde başına ağaç parçası düşen orman işçisi hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Gökpınar köyü Karakışla mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Kesim yapan orman işçisi Salih Demir'in (50) başına ağaç parçası düştü.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Yere yığılan Demir'i gören arkadaşları, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, talihsiz işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.