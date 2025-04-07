Fatih'te 3 katlı binada yangın paniği!

İstanbul Fatih’te 3 katlı binanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken dairede hasar oluştu.

Giriş Tarihi: 07.04.2025 00:04

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İstanbul Fatih'te 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Fatih Silivrikapı Mahallesi Sümbül Efendi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın 2. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ AMA HASAR OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dairede hasar meydana gelirken, müdahale sırasında alt kattaki dairede de sızan sular nedeniyle hasar oluştu.

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