Akıllara durgunluk veren ölüm! İneğin teptiği küçük kızdan acı haber
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, ahırda ineğin teptiği 10 yaşındaki kız hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kız çocuğu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, ineğin tepmesi sonucu yaralanan 10 yaşındaki kız çocuğu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
HAYATA TUTUNAMADI
Alınan bilgiye göre, 4 Nisan'da kırsal Sendebelen Mahallesi'nde yaşayan 10 yaşındaki Berfin Güneşan, ahırda ineğin tepmesi sonucu yaralandı. Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Güneşan, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Yapılan otopsinin ardından Güneşan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.