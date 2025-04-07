Motosiklet ve otomobil kayganlaşan yolda kazaya karıştı: 1 ölü 1 yaralı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda motosiklet ve otomobil çarpıştı. Kazada motosikleti kullanan Yasin Özalp çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Özalp ağır yaralanırken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 07.04.2025 05:20

Paylaş



ABONE OL

Kaza, dün akşam saatlerinde Saray ilçesinin Çukuryurt Mahallesi'nde meydana geldi. Umut Topal yönetimindeki 59 AAH 110 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Yasin Özalp idaresindeki 49 AHM 862 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşen Özalp, ile yol kenarındaki iş makinesine çarparak duran otomobil sürücüsü Umut Topal, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde otomobille çarpışan ve ağır yaralanan motosikletin sürücüsü Yasin Özalp (44), kaldırıldığı Saray Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil şoförü Umut Topal'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN