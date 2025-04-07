Markette kasiyerle tartışan kadın 5 gün sonra hayatını kaybetti
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde markete alışveriş için giden Gülçin Aras (51), kasiyerle tartıştığı sırada beyin kanaması geçirdi. Genç kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken 5 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay, 1 Nisan Salı günü Beypazarı ilçesinde bulunan bir zincir marketin mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, Gülçin Aras alışveriş için gittiği markette kasiyer ile tartışma yaşadı. Daha önceden beyin ameliyatı geçirdiği öğrenilen kadın tartışmanın etkisiyle yere yığıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aras, ambulansla şehir hastanesine sevk edildi. 5 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Aras, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.