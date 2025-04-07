Yaşam

Markette kasiyerle tartışan kadın 5 gün sonra hayatını kaybetti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde markete alışveriş için giden Gülçin Aras (51), kasiyerle tartıştığı sırada beyin kanaması geçirdi. Genç kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken 5 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Markette kasiyerle tartışan kadın 5 gün sonra hayatını kaybetti

Olay, 1 Nisan Salı günü Beypazarı ilçesinde bulunan bir zincir marketin mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, Gülçin Aras alışveriş için gittiği markette kasiyer ile tartışma yaşadı. Daha önceden beyin ameliyatı geçirdiği öğrenilen kadın tartışmanın etkisiyle yere yığıldı.

Beyin kanaması geçiren Gülçin Aras 5 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. (DHA) Beyin kanaması geçiren Gülçin Aras 5 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. (DHA)

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aras, ambulansla şehir hastanesine sevk edildi. 5 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Aras, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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