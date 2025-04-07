Markette kasiyerle tartışan kadın 5 gün sonra hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 07.04.2025 05:08

Olay, 1 Nisan Salı günü Beypazarı ilçesinde bulunan bir zincir marketin mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, Gülçin Aras alışveriş için gittiği markette kasiyer ile tartışma yaşadı. Daha önceden beyin ameliyatı geçirdiği öğrenilen kadın tartışmanın etkisiyle yere yığıldı.