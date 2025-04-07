Yaşam

Ormanda korkunç kaza: Başına ağaç parçası düşen işçi hayatını kaybetti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Gökpınar köyündeki ormanlık alanda ağaç kesimi yapan orman işçisi, başına isabet eden ağaç parçasıyla ağır yaralandı. Kanlar içerisinde yerde yatan Salih Demir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Ormanda korkunç kaza: Başına ağaç parçası düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, ilçeye bağlı Gökpınar köyü Karakışla mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Kesim yapan orman işçisi Salih Demir'in (50) başına ağaç parçası düştü. Yere yığılan Demir'i gören arkadaşları, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Hayatını kaybeden Salih Demir (İHA) Hayatını kaybeden Salih Demir (İHA)

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Olay yerine gelen ekipler, talihsiz işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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