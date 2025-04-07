Ormanda korkunç kaza: Başına ağaç parçası düşen işçi hayatını kaybetti
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Gökpınar köyündeki ormanlık alanda ağaç kesimi yapan orman işçisi, başına isabet eden ağaç parçasıyla ağır yaralandı. Kanlar içerisinde yerde yatan Salih Demir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Demir yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Gökpınar köyü Karakışla mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Kesim yapan orman işçisi Salih Demir'in (50) başına ağaç parçası düştü. Yere yığılan Demir'i gören arkadaşları, durumu jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Olay yerine gelen ekipler, talihsiz işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.