Polislere sahte ihbarla büyük sürpriz: Pasta keserek kutlama yaptılar
Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir grup genç, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle polis ekiplerine sahte ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, gençler tarafından ihbarın sahte olduğu belirtilmesi üzerine pasta ikram edilerek kutlama gerçekleştirildi.
Denizciler Mahallesi Doğan Deniz Caddesi'nde kavga ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.
Olay yerine gelen polisler, gençlerin pasta sürpriziyle karşılaştı.
Polis aracını meşale yakarak karşılayan gençler, daha sonra polislere pasta ikram ederek 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı.