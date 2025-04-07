"Madde" sevkiyatı ekipleri alarma geçirdi! 42 bin sentetik hap ele geçirildi

Manisa'da zehir tacirlerinin madde sevkiyatı yapacağı bilgisini alan ekipler operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonda 42 bin 178 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 07.04.2025 00:38

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Manisa'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 42 bin 178 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, Akhisar Asayiş Büro Amirliği ve Akhisar İstihbarat Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapacağı değerlendirilen zehir tacirlerini takibe aldı.

42 BİN SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ

Büyük çapta uyuşturucu madde sevkiyatının gerçekleştirileceği bilgisine ulaşan polis ekipleri, N.Ö. (32) ve A.G. (33) isimli şahısların bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 42 bin 178 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla bağlantılı oldukları belirlenen K.G. (43), H.G. (22), M.S. (30) ve E.S. (22) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, N.Ö., A.G., H.G., M.S. ve E.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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