İzmir'de taziye ziyaretinde korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
İzmir'in Aliağa ilçesinde, içi yolcu dolu minibüs sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza şiddetiyle sürüklenen minibüs sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi yaralandığı kazada minibüstekilerin Tekirdağ'dan, İzmir'e taziye ziyareti için geldikleri öğrenildi.
İzmir'in Aliağa ilçesinde, minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Kuzey Ege Otoyolu'nda ilerleyen H.Ş. (56) idaresindeki 65 EB 971 plakalı minibüs, Menemen istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
KAZA YAPAN MİNİBÜS SÜRÜKLENDİ
Kazanın şiddetiyle minibüs yolda sürüklendi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, minibüsteki Ömer Özer'in (41) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ile E.Ö, M.Ö, U.Ö, A.Ö, S.Ö, Y.Ö, Ş.Ö, A.A. ve T.A, vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
ACI DETAY: TAZİYE ZİYARETİNE GELMİŞLER
Öte yandan minibüstekilerin Tekirdağ'dan, İzmir'e taziye ziyareti için geldikleri öğrenildi. Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapatılan yolda temizlik çalışmaları devam ediyor.