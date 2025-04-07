İzmir'de taziye ziyaretinde korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Giriş Tarihi: 07.04.2025 00:26

Kazanın şiddetiyle minibüs yolda sürüklendi. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf-AA

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, minibüsteki Ömer Özer'in (41) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ile E.Ö, M.Ö, U.Ö, A.Ö, S.Ö, Y.Ö, Ş.Ö, A.A. ve T.A, vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ACI DETAY: TAZİYE ZİYARETİNE GELMİŞLER

Öte yandan minibüstekilerin Tekirdağ'dan, İzmir'e taziye ziyareti için geldikleri öğrenildi. Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapatılan yolda temizlik çalışmaları devam ediyor.