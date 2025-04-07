Otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: Devrilerek durabildi
Malatya-Elazığ karayolu üzerinden seyir halinde ilerleyen bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine ve demir korkuluklara çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine 112 sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen E.G. yönetimindeki 44 AEG 058 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak savrulduğu refüjde aydınlatma direği ile demir korkulukları devirerek durabildi.
4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada sürücü ile birlikte C.Ş.G., H.M.G. ve M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Hurdaya dönen araç çekici ile bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.