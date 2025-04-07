Otomobil ortalığı savaş alanına çevirdi: Devrilerek durabildi

Giriş Tarihi: 07.04.2025 00:42

Kaza, saat 22.30 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen E.G. yönetimindeki 44 AEG 058 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak savrulduğu refüjde aydınlatma direği ile demir korkulukları devirerek durabildi.

Kazada yaralılar çevre hastanelere sevk edilirken otomobil kullanılamaz hale geldi. (İHA)

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada sürücü ile birlikte C.Ş.G., H.M.G. ve M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hurdaya dönen araç çekici ile bulunduğu yerden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.