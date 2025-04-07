İki aile arasında kavga böyle görüntülendi: 1’i ağır 3 kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ta iki komşu arasında sopaların konuştuğu kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 07.04.2025 14:10

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Olay, merkez Onikişubat ilçesi Dönüklü Mahallesi kırsalında bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma meydana geldi. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken sopa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgayla devam etti. Kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kavga anı, evde bulunan bir şahsın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavga esnasında sinirlerine hakim olamayan bir kişinin av tüfeğini çıkarttığı da görüntülendi.

Güvenlik güçleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.