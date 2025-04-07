Kavga ihbarına giden polisler şaşkına döndü: Ekipler pasta sürprizi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde kavga ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden şaşkına döndü. Gençler, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla "sahte ihbar"da bulunarak çağırdıkları polislere pasta ikram etti.

Giriş Tarihi: 07.04.2025 00:19

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde gençler, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla "sahte ihbar"da bulunarak çağırdıkları polislere pasta ikram etti.

POLİSLERE PASTA SÜRPRİZİ

Denizciler Mahallesi Doğan Deniz Caddesi'nde kavga ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen polisler, gençlerin pasta sürpriziyle karşılaştı.

Polis aracını meşale yakarak karşılayan gençler, daha sonra polislere pasta ikram ederek 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı.

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