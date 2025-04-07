Çorum'da hareketli dakikalar! Kendini yakmak istedi polisler ikna etti

Çorum'da intihar girişimi ihbarı polisleri harekete geçirdi. İddiaya göre bir şahıs birlikte yaşadığı kadının evi terk etmesi üzerine benzin dökerek intihar girişiminde bulundu. Polis ekiplerinin olay yerine sevk edildiği olayda şahıs, ekipler tarafından ikna edildi ve korkulan olmadı.

Giriş Tarihi: 07.04.2025 00:16

Paylaş



ABONE OL

Çorum'da birlikte yaşadığı kadının evi terk etmesi üzerine benzin dökerek intihar girişiminde bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından ikna edildi.

Olay, Gülalibey Mahallesi Sanayi 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde üzerine benzin döken S.K. (44) isimli şahıs, kendisini yakacağını söyleyerek intihar girişiminde bulundu.

KIZ ARKADAŞI EVİ TERK ETTİ KENDİNİ YAKMAK İSTEDİ

Birlikte yaşadığı kız arkadaşının evi terk etmesi sebebiyle intihar girişiminde bulunduğunu söyleyen şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekiplerinin çabalarıyla ikna edilen şahıs eylemini sonlandırdı. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN