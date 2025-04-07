İstanbul'da vahşet! Hamile kadını da öldürdüler! 2 kişi hayatını kaybetti
Şişli Kuştepe Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katında silahlı saldırı meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, dairede biri hamile kadın olmak üzere iki kişiyi ağır yaralı halde buldu. İki kişi de kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.
Şişli'de bir apartmanın zemin katındaki daireye giren maskeli saldırganlar, hamile kadın ve yanındaki şahsı silahla vurdu. Hamile kadın ve yanındaki adamın hayatını kaybettiği öğrenildi.
MASKELİ SALDIRGANLAR DAİREYE GİRDİ
Edinilen bilgiye göre, olay, Şişli Kuştepe Mahallesi'nde Yavru Kuş Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, maskeli saldırganlar 5 katlı binanın zemin katındaki daireye girdi.
BİRİ HAMİLE İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Gültekin Gezer (23) ile hamile olan Kader Küçük Coşkun'u silahla vurdu. Silah seslerinin duyulmasının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri de olay yerine geldi. Gezer ve Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Gezer ve Coşkun'un cenazelerinin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldığı öğrenilirken, polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.