Eskişehir'de lastikle patisi bağlanan kedi ayağını kaybedebilir

Eskişehir'de sol ön ayağına paket lastiği dolanan kedi hayvanseverlerce götürüldüğü veteriner kliniğinde tedavi altına alınırken, talihsiz hayvanın ödem toplayan uzvunun ampute edilme ihtimali var.

Giriş Tarihi: 07.04.2025 10:40

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Geçtiğimiz günlerde Odunpazarı Emek Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir kedinin sol ön bacağına paket lastiği takıldı. Kedinin patisine birkaç kez sıkı bir şekilde dolanan paket lastiğin talihsiz hayvanın ayağının şişmesine neden oldu. Bunu fark eden bir hayvansever kediyi Kurtuluş Mahallesi'ne bulunan bir veteriner kliniğine götürdü. Burada tedavi altına alınan hayvanın öncelikle patisindeki lastik çıkarıldı. Sol ön ayağında ödem biriken kedinin patisinin röntgeni çekildi. Antibiyotik tedavisi uygulanan kedinin ayağının kangren olma riski ve buna bağlı olarak ayağının ampute edilme ihtimali var. Tedavi altına alınan kedi gözlem altında tutuluyor.

Kedinin tedavi süreci hakkında bilgi veren Veteriner Hekim İlayda Ulus, "Kedi saat 4 gibi geldi kedimiz. Bacağı aşırı derecede şişmiş, ödenmiş şekilde geldi. Biz ilk başta kırık sandık. Ama muayene ettiğimizde 4-5 kere bağlanacak şekilde lastiğin burasını boğmuş olduğunu gördük. Bu bilinçli şekilde yapılmış. Dolaşım bozmak adına. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Hasta sahibimiz getirdi çok üzülerek. Biz de tedaviye başladık şu anlık. Sokak kedisi, birisi sadece dükkanında bakıyormuş, gidip geliyormuş. Bir haftadır yokmuş kedisi. Aramışlar, birisi haber vermiş tasmasından bularak o şekilde geldi. Oradaki tüyleri özellikle tıraş ettik. Ölü dokuları aldık. Baya bir kan toplamış ve ölü dokular birikmiş. Onları temizledik, tıraş ettik. Antibiyotik tedavisine başladık. Şu anda sabah akşam olacak şekilde krem sürüyoruz. Yarın tedavisi yapıyoruz. Oradaki kan akımını hızlandıracak kremler, özellikle fizik tedaviler uyguluyoruz. Şu anda 3-4 gün takip edeceğiz. Eğer iyileşme görmezsek amputeye doğru gidebiliriz. Şu anda sol ön ayağını kaybetme ihtimali var. Birkaç kere böyle tasma boğulmuş şekilde geldi, boyundan yara almış kediler. Başka tekme çok geldi, göğüs kırıkları. Bu tür vakaları gördük. Onların ağzı var, dili yok. Bizden daha daha masumlar. Bu şekilde olması bizi çok üzüyor, derinden üzüyor. Hayvan sevmeyen, insan sevemez. Bu şekilde çok daha duyarlı ve dikkatli olmalarını bekliyoruz" dedi.