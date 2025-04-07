Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde Akçakale Caddesi’nde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. M.K. ve S.K. yönetimindeki araçlarda bulunan yaralılar, olay yerine gelen ekiplerce Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. M.K. yönetimindeki 33 P 6710 plakalı otomobil, Akçakale Caddesi'nde S.K. idaresindeki 47 KZ 501 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.