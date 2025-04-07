Tek bir ısırığı bile öldürmeye yetiyor! O ilimizde ortaya çıktı

Türkiye'de yaşayan en zehirli türlerden olarak bilinen engerek yılanı Elazığ'da ortaya çıktı. Tek bir ısırığının bile bir kişiyi öldürmeye yettiği engerek yılanını görüntüleyen vatandaşın rahat tavırları dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 07.04.2025 14:34

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Türkiye'de yaşayan en zehirli yılan türlerinden biri olan engerek yılanı, Elazığ'da görüntülendi. Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Altıyaka köyünde koca engerek yılanı görüntülendi. Engerek yılanını görüntüleyen kişinin rahat tavrı ve konuşmaları ise dikkat çekti. Vatandaş, bir süre incelediği hayvan için yanındaki arkadaşına, ''Valla akrabalarımdan birini buldum burada'' diye espri yaptı. Yılan, daha sonra gözden kayboldu.

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