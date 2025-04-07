Ankara'da erkeklere fuhuş tuzağı! Ev ve otellerde kabusu yaşattılar

Ankara'da bir çetenin sosyal medyadan tanıştıkları erkekleri fuhuş ağına çekerek paralarını gasp ettikleri tespiti üzerine operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 22 şüpheli gözaltına alınırken, 7'si tutuklandı.

Giriş Tarihi: 07.04.2025 10:51

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Ankara'da sosyal medyadan fuhuş tuzağı ile erkekleri ağına düşüren ve paralarını gasbeden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. FUHUŞ OPERASYONUNDA 22 ŞÜPHELİ GÖZALTI İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan erkekleri tuzağa düşürerek, paralarını gasbeden çeteyi takibe aldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler emniyete böyle getirildi. (DHA) 3 ay süren soruşturmada; çete üyelerinin, tuzağa düşürdükleri erkeklerle evlerde ve otellerde buluştuktan sonra bir süre onları oyalayıp dışarıda bekleyen erkek çete üyelerini çağırarak tehdit yoluyla mağdurların paralarını gasbettikleri tespit edildi.

22 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA) Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı, 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ayrıca, şüphelilerin bir mağduru gasbettikten sonra otelden ayrıldığı anlar, otelin ve başka bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN