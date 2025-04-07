Ankara'da erkeklere fuhuş tuzağı! Ev ve otellerde kabusu yaşattılar
Ankara'da bir çetenin sosyal medyadan tanıştıkları erkekleri fuhuş ağına çekerek paralarını gasp ettikleri tespiti üzerine operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 22 şüpheli gözaltına alınırken, 7'si tutuklandı.
Ankara'da sosyal medyadan fuhuş tuzağı ile erkekleri ağına düşüren ve paralarını gasbeden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, sosyal medyadan erkekleri tuzağa düşürerek, paralarını gasbeden çeteyi takibe aldı.
3 ay süren soruşturmada; çete üyelerinin, tuzağa düşürdükleri erkeklerle evlerde ve otellerde buluştuktan sonra bir süre onları oyalayıp dışarıda bekleyen erkek çete üyelerini çağırarak tehdit yoluyla mağdurların paralarını gasbettikleri tespit edildi.