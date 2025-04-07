Domuza çarpan otomobile başka bir araç vurdu: 1 ölü 6 yaralı

Diyarbakır-Bingöl kara yolunda gece meydana gelen kazada, yola çıkan domuza çarpan otomobile arkadan gelen başka bir araç çarptı. Kazada 22 yaşındaki Yusuf Gözen hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 07.04.2025 12:34

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Diyarbakır'da yola çıkan domuza çarpan otomobile arkadan gelen başka bir otomobilin çarptığı kazada Yusuf Gözen (22) öldü, 6 kişi de yaralandı.

OTOMOBİL TERS DÖNDÜ

Kaza, gece yarısı sıralarında Diyarbakır-Bingöl kara yolu, Lice ilçesi Bademli köyü mevkisinde meydana geldi. Düğünden dönen F.G. (22) idaresindeki plakası belirlenemeyen otomobil, yola çıkan domuza çarptı. Bu sırada arkadan gelen S.Y. idaresindeki otomobil de kaza yapan otomobile çarparak ters döndü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, F.G. ile yanındaki Yusuf Gözen, S.G. (23), R.Ö. (22), M.A. (22), B.A. (23) ve diğer otomobilin sürücüsü S.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Gözen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yusuf Gözen'in cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Yaralılardan S.G., R.Ö., M.A. ve B.A.'nın hayati tehlikelerinin sürdüğü belirtildi.

Otomobilin çarptığı domuz ölürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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