Ankara'daki 4 katlı binada patlama: 1 yaralı

Ankara Çankaya'da sabah saatlerinde 4 katlı bir binanın bodrum katındaki ofiste patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ofiste bulunan 50 yaşındaki Emre Ş., hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yangından etkilenen bir kuş ise veteriner kliniğine götürüldü.

Giriş Tarihi: 07.04.2025 12:27

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde 4 katlı binanın bodrum katındaki ofiste meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı.

BİNADA BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Tınaztepe Mahallesi Ballıbaba Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında ofis olarak kullanılan dairede saat 08.00 sıralarında patlama oldu ve ardından yangın çıktı. Binada oturanlar, patlama sesiyle birlikte korkup dışarı çıkarak itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ile birlikte adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla söndürüldü. Ofiste bulunan Emre Ş. (50) hafif yaralandı. Emre Ş., sağlık ekibinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Yangından etkilenen kafesteki kuş da çevredekiler tarafından veteriner kliniğine götürüldü.

BİR KOMŞU YARALANDI KUŞ ZARAR GÖRDÜ

Apartmanda oturan Ezgi Metincan, "Sabah saatlerinde patlama sesiyle uyandık. Ardından koku ve duman yayılmaya başladı. Biz de hemen aşağıya indik. Komşumuz yaralanmış. Bir de kuş zarar gördü. Onu da veterinere götürdük" dedi.

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