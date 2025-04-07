Batman’da cezaevi firarisi JASAT tarafından yakalandı

Batman’da, Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan firar eden ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Giriş Tarihi: 07.04.2025 12:52

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Edinilen bilgilere göre, Batman İl Jandarma Komutanlığına bağlı (JASAT) ekipleri, hakkında "hırsızlık" suçundan 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği öğrenilen M.Ş. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda M.Ş., 5 Nisan 2025 tarihinde Batman il merkezinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.