CHP'li belediyeleri böyle dolandırmışlar! Çöp kamyonlarına su basıldı iddiası

Çanakkale Belediyesi'nde 5 yıldır çöp toplama ve depolama hizmeti veren bir şirketin, çöp kamyonlarını yüksek tonaj göstermek amacıyla kantar öncesinde su bastığı iddia edildi. Bu yöntemle CHP'li belediyeden milyonlarca liralık haksız kazanç elde edildiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 07.04.2025 08:10

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Çanakkale'de merkez, Kepez ve Lapsaki ilçeleriyle beraber Lapseki'ye bağlı olan Umurbey ve Çardak Belde Belediyeleri'nin çöp toplama işi üzerinden dolandırıldığı ortaya çıktı. 5 yıldır 6 belediyenin çöplerini toplayarak bertaraf eden şirketin bir personeli, kantarla tartılma öncesi çöp kamyonlarını yüksek tonaj göstermek için su basıldığı anları görüntüledi.

Görüntüleri kaydeden çalışanın "Bu araçlara tonaj başına ödeme yapılıyor. Tonaj başında binlerce TL alıyorlar. Bir araca günde 200 kilo su basılsa, 5 günde 1 ton ediyor. Bu işlem şu an yapılmıyor çünkü artık arabalarda kamera sistemi var. Geçen seneye kadar yapılıyordu" notuyla sosyal medyadan paylaştığı öğrenildi.

5 YILDA YÜZ BİNLERCE LİRALIK VURGUN

İddiaya göre yılda ortalama 85 bin ton çöp toplayan ve topladığı tonaj başına belediyelerden ödeme alan şirketin, 5 yıl da ne kadar bir kamu zararı oluşturduğu henüz tespit edilemedi. Şirketin olayın ardından hisselerini başka bir şirkete devrettiği ve tüm çöp kamyonlarına kamera yerleştirildiği öğrenildi.

BELEDİYELER SÖZLEŞMELERİNİ FESHETTİ

Sabah'ın haberine göre görüntülerin sosyal medyadan yayınlanmasının ardından durumu fark eden Lapseki, Umurbey ve Çardak belediyeleri şirketle olan sözleşmelerini sonlandırdı. 3 belediye iddiaları doğrularak nitelikte bir karar alarak kendi ekibini kurup ilçelerindeki çöplerini kendi toplamaya başladı. Şirketle olan sözleşmenin devam ettiğini belirten CHP'li Belediye Başkanı Muharrem Erkek ise olayla ilgili inceleme başlattıklarını duyurdu. Şirket finans direktörü Recep Keskinsoy ise olayda bir kasıt olduğunu öne sürerek, "Kameraları çöp konteynerlerine su basıldığı için değil personelin iş güvenliği açısından taktık" dedi.

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