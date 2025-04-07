Pendik'te bir gişe faciası daha! TIR'a arkadan çarpan araçta 1 ölü

Giriş Tarihi: 07.04.2025 09:04

5 Nisan günü Pendik'te, gişelerde bekleyen bir tıra arkadan çarpan otomobildeki 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti.Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisi Kurnaköy Gişeleri 'nde bir tıra arkadan 67 SF 722 plakalı otomobil çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Kaza saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Mecidiye Gişeler'den geçiş sırasında bir araç, tırın altına girdi. Kazada araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Mecidiye Gişeleri'nde araç tırın altına girdi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.

5 Nisan'da yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybetti (DHA)

Kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanları kurtarmak için başlatılan çalışmalarda 3'ü kadın 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu hayatını kaybedenlerin, araç sürücüsü Vahide Kalyoncu (63) ile Ayşen Yıldız (73), Sadi Tanberk (77) ve Özgür Yıldız (67) olduğu belirlendi.