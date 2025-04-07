Pendik'te bir gişe faciası daha! TIR'a arkadan çarpan araçta 1 ölü
Geçtiğimiz günlerde Pendik'teki gişelerde bir aracın TIR'a arkadan vurması sonucu 4 kişi hayatını kaybederken yine Pendik'te gişe faciası yaşandı. Bir ticari araç daha TIR'a arkadan çarparken kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Mecidiye Gişeleri'nde araç tırın altına girdi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kaza saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Mecidiye Gişeler'den geçiş sırasında bir araç, tırın altına girdi. Kazada araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti.
AYNI GİŞEDE 4 CAN KAYBI
5 Nisan günü Pendik'te, gişelerde bekleyen bir tıra arkadan çarpan otomobildeki 3'ü kadın 4 kişi hayatını kaybetti.Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisi Kurnaköy Gişeleri'nde bir tıra arkadan 67 SF 722 plakalı otomobil çarptı.
Kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanları kurtarmak için başlatılan çalışmalarda 3'ü kadın 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu hayatını kaybedenlerin, araç sürücüsü Vahide Kalyoncu (63) ile Ayşen Yıldız (73), Sadi Tanberk (77) ve Özgür Yıldız (67) olduğu belirlendi.
CENAZELERİ DEFNEDİLDİ
İstanbul Pendik'te gişelerde bekleyen tıra çarpan otomobilde hayatını kaybeden 3 kişi Düzce'de toprağa verildi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik mevkisi Kurnaköy Gişeleri'ndeki kazada ölen Ayşen Yıldız Tanberk, Sadi Tanberk ve coğrafya öğretmeni Özgür Yıldız'ın cenazeleri evlerinin önüne getirildi, burada helallik alındı.
Cenazeler, Konuralp Merkez Camisi'nde İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.