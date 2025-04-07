BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi: Deniz otobüsüne hava engeli
Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul ile Bursa arasındaki deniz otobüsü seferlerini olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal etti. BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Mudanya-Eminönü/Sirkeci ve Bursa-Armutlu hattındaki 12 sefer gerçekleştirilemeyecek.
Bursa Büyükşehir Belediyesince İstanbul ile Bursa arasında işletilen deniz otobüslerinin bugünkü tüm seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) resmi internet sitesindeki duyuruya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa-Armutlu (İhlas) hattında karşılıklı gerçekleştirilmesi planlanan 12 sefer olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.