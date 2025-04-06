Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Çok sayıda yaralı var!

Çorum'un Alaca ilçesinde bir tur otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 15 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 06.04.2025 04:49

Paylaş



ABONE OL

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 15 kişi yaralandı. Adana'dan Samsun'a seyahat eden turistik otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek yan yattı.

Kaza, Çorum-Alaca Karayolu'nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adana'dan Samsun'a seyir halinde olan turistik otobüs, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle şarampole girerek yan yattı. İlk belirlemelere göre, kazada 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otobüsten yaralıları çıkararak ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilmesini sağladı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN