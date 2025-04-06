İsrail basını: Ordunun Refah’taki saldırıyı açıklaması "mantıksız"

İsrail basını, ordunun Refah’taki sağlık görevlileri ve sivil savunma ekiplerinin ölümüne ilişkin açıklamalarını "garip ve mantıksız" olarak değerlendirdi. Soruşturmanın sonuçları uluslararası kamuoyunda büyük tepki uyandırdı.

Giriş Tarihi: 06.04.2025 05:02

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde sağlık görevlileri ve sivil savunma ekiplerinin ölümüne yol açan saldırıyla ilgili açıklamaları, İsrail basınında eleştirildi. Ordu, yapılan açıklamaların "garip ve mantıksız" olduğuna dair değerlendirmelere hedef oldu.

"AÇIKLAMA GARİP VE MANTIKSIZ"

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, İsrail ordusunun Refah'taki saldırıyla ilgili yaptığı açıklamalar, birçok açıdan eksik ve çelişkili olarak değerlendirildi. Ordu, ilk yardım ve sivil savunma ekiplerinin "Hamas'a ait bir araca yöneldiğini" ve askerlerin "kısmi bir tehdit hissettiklerini" iddia etti, ancak bu açıklama İsrail basını tarafından "garip ve mantıksız" olarak nitelendirildi. Olayın yaşandığı bölgenin aktif çatışma alanı olmadığına dikkat çekilirken, Filistinlilerin cesetlerinin kumla örtülmesi ve hedef alınan araçların tehdit olarak kabul edilmesinin gerekçeleri sorgulandı.

AMBULANS KUŞATMA ALTINA ALINDI

Filistin Kızılayı, 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, Refah'taki saldırı sırasında yaralıları kurtarmak için gönderilen 4 ambulansın İsrail ordusu tarafından kuşatma altına alındığını ve sağlık görevlilerinin yaralandığını bildirdi. Gazze'deki Sivil Savunma Birimi de aynı gün, sağlık görevlilerini kurtarmak için yola çıkan ekipleriyle bağlantıyı kaybetmişti. Filistin Sağlık Bakanlığı, ölenlerin bazılarını elleri bağlı, başlarına ve göğüslerine ateş açılmış halde bulduklarını belirtti.

RASGELE HEDEF ALMADIK SAVUNMASI…

Uluslararası kamuoyunda büyük tepki toplayan bu olayla ilgili olarak, İsrail Savunma Bakanı Gideon Saar, İsrail askerlerinin "rastgele bir ambulansı hedef almadığını" savunarak, söz konusu aracın askerlere doğru şüpheli bir şekilde ilerlediğini iddia etti. Ancak ortaya çıkan görüntülerde, bu açıklamaların aksine araçların acil durum sinyalleri olmadan ilerlediğini ve şüpheli şekilde hareket ettikleri öne sürülmüştü.

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