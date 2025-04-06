Bursa’da iki aile arasında tartışma kanlı bitti: 3 yaralı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan kavgada kaynana bıçaklanarak ağır yaralanırken, 2 kişi de darp sonucu yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 06.04.2025 04:43

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan kavgada kaynana bıçakla yaralanırken, 2 kişi de darp sonucu hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi Şehitler Caddesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, damat Fatih K., kaynanası Birgül A.'yı göğsünden bıçakla yaraladı. Aynı kavgada, Mahmut A. ve Cevdet A. ise darp edilerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgayı yatıştırarak tarafları ayırırken, olayın zanlısı olan şüpheliyi kısa süre içinde yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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