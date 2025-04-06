Sultangazi’deki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde, bir pasajın zemin katında çıkan yangın büyük paniğe yol açtı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almayı başardı. Olayda can kaybı yaşanmazken, bir iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Giriş Tarihi: 06.04.2025 05:52

Paylaş



ABONE OL

Yangın, saat 12.30 sıralarında Sultangazi ilçesi Uğur Mumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir pasajda çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle pasajdaki tüm kişiler tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonucu can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Ekipler, kafeste bulunan 3 kumrudan 2'sinin dumandan etkilenerek öldüğünü fark etti. Kurtarılan kumru ise sahibine teslim edildi.

Yangının çıkış nedeni ve diğer detaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN