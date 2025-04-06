Sakarya’da eşini bıçaklayarak ağır yaralayan kadın gözaltına alındı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, eşiyle tartışan bir kadın, kocasını bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından gözaltına alınan kadın hakkında soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 06.04.2025 05:12

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü eşiyle tartışan A.Ç., kocasını bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından polis ekipleri kadını gözaltına alırken, yaralı adam hastaneye kaldırıldı.

Serdivan ilçesinin Kirişhane Mahallesi'nde meydana gelen olayda, A.Ç. (33) ile eşi M.B. (44) arasında çıkan tartışma şiddetli bir boyuta ulaşarak kocasının bıçaklanmasıyla sonuçlandı. A.Ç., tartışmanın ardından M.B.'yi bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.B.'yi hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yapılan müdahaleye rağmen 44 yaşındaki adamın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Kadın, olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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