Hem sağanak hem kar geliyor! Nisan ayında sürpriz var! Meteoroloji uyardı...
Nisan ayının ikinci haftasında Türkiye genelinde yağışlı ve dalgalı bir hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre birçok bölgede sağanak yağış ve kar görülmesi bekleniyor. Özellikle iç, kuzey ve doğu kesimlerde gök gürültülü sağanaklar zaman zaman kuvvetli olabilir. Öte yandan İstanbul'da da sağanak yağışın görülmesi bekleniyor. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6-10 Nisan 2025 tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Türkiye genelinde baharın gelişiyle birlikte hava durumunda ciddi bir değişim yaşanıyor. Haftanın büyük bölümünde yağış etkili olacak.
Hafta boyunca ani sıcaklık düşüşleri, gök gürültülü sağanak yağışlar ve yer yer kuvvetli rüzgarlar görülebilir. Özellikle tarım ve açık hava faaliyetleriyle ilgilenenlerin tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.
İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI: SOĞUK HAVA DALGASI YOLDA
İstanbul Valiliği, 7 Nisan Pazartesi gününden itibaren kentin soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini duyurarak, tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre Türkiye'nin 7 Nisan Pazartesi günü kuzeybatı (Trakya) kesimlerden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi günü Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kesiminden başlamak üzere hafta boyunca azalarak bölge genelinde 5 ila 7 derece, iç ve yüksek kesimlerde ise 7 ila 9 derece mevsim normallerinin altına ineceğinin öngörüldüğü kaydedildi.
Yağışların, 7 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da yer yer kuvvetli olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, şöyle denildi:
''8 Nisan Salı günü bölgenin doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma, don ve zirai don olaylarına karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesi gerekmektedir."