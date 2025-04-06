Hem sağanak hem kar geliyor! Nisan ayında sürpriz var! Meteoroloji uyardı...

7 Nisan Pazartesi Yağışlar etkisini azaltarak yerini parçalı bulutlu havaya bırakıyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümü yağış alırken, Ege ve Akdeniz kıyılarında güneş yüzünü göstermeye başlıyor.

6 Nisan Pazar Ülke genelinde sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Marmara , İç Anadolu , Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yer yer gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Yağışlar batıda daha yoğun görülüyor.

Sıcaklıkların düşmesiyle bazı illerde kar yağışı da görülecek (AA)

5 günlük hava tahmin haritaları (MGM resmi sitesi)

8 Nisan Salı

Yeni haftanın en yağışlı günlerinden biri. Ege'den Doğu Anadolu'ya kadar geniş bir alanda yağmur görülecek. Batı Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde de yağış beklentisi sürüyor.

9 Nisan Çarşamba

Yağışlar iç bölgelerde ve Karadeniz hattında etkili olurken, batı kıyıları ve Güneydoğu Anadolu güneşi görecek. İç Anadolu'da yer yer kuvvetli yağış uyarısı yapılıyor.

10 Nisan Perşembe

İç Anadolu ve Karadeniz'in doğusunda yine sağanak yağış var. Batıda ise hava daha açık ve güneşli bir seyir izliyor.