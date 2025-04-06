Yaşam

Hem sağanak hem kar geliyor! Nisan ayında sürpriz var! Meteoroloji uyardı...

Nisan ayının ikinci haftasında Türkiye genelinde yağışlı ve dalgalı bir hava etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre birçok bölgede sağanak yağış ve kar görülmesi bekleniyor. Özellikle iç, kuzey ve doğu kesimlerde gök gürültülü sağanaklar zaman zaman kuvvetli olabilir. Öte yandan İstanbul'da da sağanak yağışın görülmesi bekleniyor. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hem sağanak hem kar geliyor! Nisan ayında sürpriz var! Meteoroloji uyardı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6-10 Nisan 2025 tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Türkiye genelinde baharın gelişiyle birlikte hava durumunda ciddi bir değişim yaşanıyor. Haftanın büyük bölümünde yağış etkili olacak.

Yurt genelinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor (AA)Yurt genelinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor (AA)

Hafta boyunca ani sıcaklık düşüşleri, gök gürültülü sağanak yağışlar ve yer yer kuvvetli rüzgarlar görülebilir. Özellikle tarım ve açık hava faaliyetleriyle ilgilenenlerin tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI: SOĞUK HAVA DALGASI YOLDA

İstanbul Valiliği, 7 Nisan Pazartesi gününden itibaren kentin soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini duyurarak, tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre Türkiye'nin 7 Nisan Pazartesi günü kuzeybatı (Trakya) kesimlerden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde yağış bekleniyor (AA)Başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde yağış bekleniyor (AA)

Açıklamada, halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi günü Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kesiminden başlamak üzere hafta boyunca azalarak bölge genelinde 5 ila 7 derece, iç ve yüksek kesimlerde ise 7 ila 9 derece mevsim normallerinin altına ineceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Yağışların, 7 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da yer yer kuvvetli olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

''8 Nisan Salı günü bölgenin doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma, don ve zirai don olaylarına karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesi gerekmektedir."

Sıcaklıkların düşmesiyle bazı illerde kar yağışı da görülecek (AA)Sıcaklıkların düşmesiyle bazı illerde kar yağışı da görülecek (AA)

6 Nisan Pazar
Ülke genelinde sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Marmara, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yer yer gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Yağışlar batıda daha yoğun görülüyor.

7 Nisan Pazartesi
Yağışlar etkisini azaltarak yerini parçalı bulutlu havaya bırakıyor. Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümü yağış alırken, Ege ve Akdeniz kıyılarında güneş yüzünü göstermeye başlıyor.

5 günlük hava tahmin haritaları (MGM resmi sitesi)5 günlük hava tahmin haritaları (MGM resmi sitesi)

8 Nisan Salı
Yeni haftanın en yağışlı günlerinden biri. Ege'den Doğu Anadolu'ya kadar geniş bir alanda yağmur görülecek. Batı Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde de yağış beklentisi sürüyor.

9 Nisan Çarşamba
Yağışlar iç bölgelerde ve Karadeniz hattında etkili olurken, batı kıyıları ve Güneydoğu Anadolu güneşi görecek. İç Anadolu'da yer yer kuvvetli yağış uyarısı yapılıyor.

10 Nisan Perşembe
İç Anadolu ve Karadeniz'in doğusunda yine sağanak yağış var. Batıda ise hava daha açık ve güneşli bir seyir izliyor.

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