Sakarya’da komşu kavgası katliama dönüştü: 5 ölü, 5 yaralı

Giriş Tarihi: 06.04.2025 04:36

Olay, gece saatlerinde Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi 3167. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, komşu iki aile arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde komşular arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Beşköprü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 5 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken kaçan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Komşular arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü 5 kişi yaralandı / İHA

Çatışmada Yaşar Özyurt, Onur Özyurt ve Volkan Yıldız olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 7 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ancak burada tedavi altına alınan Fahri Yıldız ve Özgür Özyurt da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye kaldırılan 5 kişinin tedavisi devam ederken, polis bu kişileri gözetim altına aldı. Olay yerinden kaçan 4 şüpheli ise yapılan çalışmalar sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemelerde 4 tabanca ele geçirildi.