Konya’da tartıştığı babasını tüfekle yüzünden yaraladı

Konya’da tartıştığı babasının evinin bahçesinde pompalı tüfekle havaya ateş açan 20 yaşındaki genç, saçmaların isabet etmesi sonucu babasını yüzünden yaraladı. Olay sonrası kaçan genç, kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Giriş Tarihi: 06.04.2025 04:28

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşanan olayda, Bekir Can D. adlı genç, tartıştığı babasına sinirlenerek pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Saçmalardan bazıları babasının yüzüne isabet etti. Yaralanan baba hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan genç kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi, Tuzdeve Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Can D. (20), babası Halil D.'nin (47) evine geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle baba ve oğul arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından evden ayrılan Bekir Can D., yanında getirdiği pompalı tüfekle evin bahçesinde havaya ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, talihsiz şekilde Halil D.'nin yüzüne isabet etti. Baba Halil D. kanlar içinde yere yığılırken, oğlu olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaçan Bekir Can D. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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