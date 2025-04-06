Mersin'de dehşet kaza! Ölü ve yaralılar var

Mersin'de korkunç bir kaza yaşandı. Seyir halindeki otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu kamyonetteki 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından 5 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 06.04.2025 20:30

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Mersin'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolunda Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Kırmızı idaresindeki 33 EY 958 plakalı kamyonet ile 65 KD 072 plakalı otomobil çarpıştı.

22 YAŞINDAKİ GENÇ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Kazada kamyonette bulunan 22 yaşındaki Saadet Kırmızı olay yerinde hayatını kaybetti, babası ise ağır yaralandı. Diğer araçta bulunan 4 kişi de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AĞIR 3 YARALI MERSİN'E SEVK EDİLDİ

5 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri ve savcının olay yerinde inceleme yapmasının ardından hayatını kaybeden Saadet Kırmızı'nın cenazesi hastane morguna götürüldü.

Kazada oğlunu kaybeden baba Mehmet Kırmızı ile birlikte 3 kişinin durumunun ağır olduğu Mersin'e sevk edildikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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