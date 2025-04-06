Yaşam

Samsun'da minibüs kazası: 1 ölü 2 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün yol kenarına devrilerek ters döndüğü kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Samsun’un Bafra ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün yol kenarına devrilerek ters döndüğü kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
ABONE OL
Samsun'da minibüs kazası: 1 ölü 2 yaralı

Kaza, saat 17.45 sıralarında Bafra ilçesi Kolay Yolu Yağmurca mevkisinde meydana geldi.

H.C. (58) yönetimindeki 57 DN 686 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Samsun'da bahçeye devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıSamsun'da bahçeye devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kazada sürücünün eşi Muradiye Cengiz (53) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü H.C. ve minibüste bulunan K.K. (46) ise yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN