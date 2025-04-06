Başakşehir'de feci kaza: İETT otobüsü kayganlaşan yolda duvara çarptı: Yolcular yaralandı
Başakşehir'de akşam saatleri 78C hat numaralı sefere hizmet everen İETT otobüsü şoförü, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve duvara çarptı. İhbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 5 yolcu yaralanırken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olay İkitelli OSB mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde meydana geldi. Saat 18.30 sıralarında seyir halinde ilerleyen 78C hatlı İETT otobüsü yağmurlu havanın etkisiyle şoför direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
5 YOLCU YARALANDI
Polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan 5 kişi, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.