Bursa'da otomobil istinat duvarına çarptı: Anne ve 2 çocuğu yaralandı

İnegöl ilçesinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu anne ve iki çocuğu yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Giriş Tarihi: 06.04.2025 04:25

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil istinat duvarına çarptı. Kazada sürücünün eşi ve iki çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzerindeki Mezit 7 mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametinden İnegöl yönüne seyir halinde olan Ufuk Y. (40) yönetimindeki 16 Z 7432 plakalı otomobil, sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı.

Kazada sürücünün eşi Saliha Y. (43) ile çocukları Eymen Y. (6) ve İpek Y. (6) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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