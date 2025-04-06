Şaka değil gerçek! Mart ayında gömülen adam temmuzda ifade verdi

Giriş Tarihi: 06.04.2025 08:00

Akıllara durgunluk veren olayın hikâyesi geçen yıl şubat ayında Kadıköy'de başladı. 17 Şubat 2024'te polis ekiplerine, yerde yatan bir kişinin çevreye rahatsızlık verdiği yönünde ihbar yapıldı. Olay yerine giden polis, önceden ticaretle uğraşan, bir süredir de sokaklarda yaşadığı belirlenen 60 yaşındaki Erol T. isimli kişiyi ekip aracına aldı.

Erol T. (Sabah)

ALKOL ZEHİRLENMESİ Mİ?

Sabah'ın haberine göre yolda ekiplere alkol ve kolonya içtiğini söyleyen Erol T. bir anda fenalaştı. Ambulansla Göztepe'deki özel bir hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Erol T.'nin mağdur sıfatıyla yer aldığı "alkol zehirlenmesi" suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılık, ifadesi alınması için karakola yazı yazdı. Ancak tedavisi bitip sokaklara geri dönen Erol T.'nin mart ayında hayatını kaybettiği kayıtlara geçti. Üstelik ağabeyi Erdoğan T., Adli Tıp Kurumu'na giderek kardeşini teşhis etti. Ölüme ilişkin dosyada takipsizlik verildi.

ÖLÜMÜ HABER BİLE OLDU

Erol T.'nin vefatı, memleketi Aksaray'ın Eskil ilçesindeki bir yerel sitede haber bile oldu. Erol T.'nin ölümü hakkında yayımlanan haberde, kalp krizi geçirdiği ve hastanede yaşamını yitirdiği, 30 Mart günü memleketinde defnedileceği yazıldı. 2 çocuk babası Erol T. daha sonra Eskil'deki mezarlıkta babasının yanına defnedildi.