Şaka değil gerçek! Mart ayında gömülen adam temmuzda ifade verdi
Aksaray’da sokakta yaşayan Erol T., alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Bir süre tedavi gördükten sonra taburcu edilen Erol T.'nin, hastaneye kaydedilen yanlış bilgilere göre ölü olarak kayıtlara geçtiği öğrenildi. Hastane yetkilileri, Erol T.'nin ölümünün ardından ağabeyine, "Kardeşiniz öldü, gelin teşhis edin" şeklinde bildirimde bulundu. Ağabey, yüzü tanınmayacak şekildeki kişiyi Erol T. olarak teşhis etti ve Aksaray’da cenaze töreni düzenlendi. Ancak alkol zehirlenmesiyle ilgili yapılan soruşturma sırasında Erol T.'nin sağ olduğu ortaya çıktı. Yanlış teşhis nedeniyle gömülen kişi ise alkolden ölen başka bir kişi olduğu anlaşıldı.
Akıllara durgunluk veren olayın hikâyesi geçen yıl şubat ayında Kadıköy'de başladı. 17 Şubat 2024'te polis ekiplerine, yerde yatan bir kişinin çevreye rahatsızlık verdiği yönünde ihbar yapıldı. Olay yerine giden polis, önceden ticaretle uğraşan, bir süredir de sokaklarda yaşadığı belirlenen 60 yaşındaki Erol T. isimli kişiyi ekip aracına aldı.
ALKOL ZEHİRLENMESİ Mİ?
Sabah'ın haberine göre yolda ekiplere alkol ve kolonya içtiğini söyleyen Erol T. bir anda fenalaştı. Ambulansla Göztepe'deki özel bir hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Erol T.'nin mağdur sıfatıyla yer aldığı "alkol zehirlenmesi" suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılık, ifadesi alınması için karakola yazı yazdı. Ancak tedavisi bitip sokaklara geri dönen Erol T.'nin mart ayında hayatını kaybettiği kayıtlara geçti. Üstelik ağabeyi Erdoğan T., Adli Tıp Kurumu'na giderek kardeşini teşhis etti. Ölüme ilişkin dosyada takipsizlik verildi.
ÖLÜMÜ HABER BİLE OLDU
Erol T.'nin vefatı, memleketi Aksaray'ın Eskil ilçesindeki bir yerel sitede haber bile oldu. Erol T.'nin ölümü hakkında yayımlanan haberde, kalp krizi geçirdiği ve hastanede yaşamını yitirdiği, 30 Mart günü memleketinde defnedileceği yazıldı. 2 çocuk babası Erol T. daha sonra Eskil'deki mezarlıkta babasının yanına defnedildi.
MARTTA ÖLDÜ, TEMMUZDA İFADE VERDİ
Ölüm dosyası kapanmıştı ancak "zehirlenme" dosyasını yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına temmuz ayında Erol T.'nin ifadesi ulaştı. 25 Mart 2024'te nüfusta 'ölü' olarak kayıtlara geçen Erol T.'nin 18 Temmuz 2024 günü Kadıköy Hasanpaşa Polis Merkezi'nde ifade verdiği ortaya çıktı. Sokaklarda yaşadığını, sürekli alkol kullandığını ve olay günü kolonya da içtiğini söyleyen Erol T. ifadesinde, "Kurbağalıdere'de içiyordum. Sonrasını hatırlamıyorum. 1 ay hastanede tedavi gördüm. Olayla ilgili kimseden şikayetçi değilim" dedi.
TEŞHİS YAPAN KARDEŞ: KARDEŞİME ÇOK BENZİYORDU
İfadenin adliyeye ulaşması şoke etkisi yarattı. Savcılık, kardeşinin ölüm teşhisini yapan Erdoğan T. ile irtibata geçti. İfadesi alınan Erdoğan T., olay zamanı polislerin ilk olarak amcasına ulaştığını, amcasının da kendisini aradığını belirterek kardeşinin öldüğünün söylemesi üzerine Adli Tıp Kurumu'na teşhis için gittiğini aktardı.
Erdoğan T., "Genel itibariyle kardeşime benziyordu. Yüzü deforme olmuştu. Doktor, beklemeden kaynaklı değişiklik olabileceğini söyledi. Polisler de kimlik tespitini yaptıklarını belirtince, ben de ölenin kardeşim olduğuna kanaat getirdim" dedi.