Hatay’da şok olay! Aracına havlayan köpeği kurşun yağdırdı

Giriş Tarihi: 06.04.2025 00:04

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşanan olayda, aracına havlayan bir köpeği silahla vurarak öldüren şahıs çevredeki çocukların hayatını da tehlikeye attı. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansırken, olaya tanık olan çocuklar korku dolu anlar yaşadı. Aile, yaşananları jandarmaya bildirerek şikayetçi oldu.

KÖPEK HAVLAYINCA ARACINDAN İNDİ

Olay, Yayladağı ilçesine bağlı Bozlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil sürücüsü, aracına havlayan bir köpeğe sinirlenerek aracından indi ve elindeki silahla köpeğe ateş etti. Feci olayda köpek kuşunlanırken, o sırada sokakta bulunan iki çocuk saldırıya tanık oldu.

Görüntülerde, silah seslerinin ardından çocukların korkuyla kaçtığı, sürücünün ise hiçbir şey olmamış gibi aracına binerek bölgeden uzaklaştığı görülüyor.