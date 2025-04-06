Yaşam

Hatay’da şok olay! Aracına havlayan köpeği kurşun yağdırdı

Hatay’da bir şahıs, aracına havlayan köpeği sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. Olay sırasında yoldan geçen iki çocuk büyük panik yaşadı. Güvenlik kamerasına yansıyan dehşet anları sonrası jandarma soruşturma başlattı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Hatay’da şok olay! Aracına havlayan köpeği kurşun yağdırdı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşanan olayda, aracına havlayan bir köpeği silahla vurarak öldüren şahıs çevredeki çocukların hayatını da tehlikeye attı. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansırken, olaya tanık olan çocuklar korku dolu anlar yaşadı. Aile, yaşananları jandarmaya bildirerek şikayetçi oldu.

ARACINA HAVLAYAN KÖPEĞİ KURŞUN YAĞDIRDI

KÖPEK HAVLAYINCA ARACINDAN İNDİ

Olay, Yayladağı ilçesine bağlı Bozlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil sürücüsü, aracına havlayan bir köpeğe sinirlenerek aracından indi ve elindeki silahla köpeğe ateş etti. Feci olayda köpek kuşunlanırken, o sırada sokakta bulunan iki çocuk saldırıya tanık oldu.

Görüntülerde, silah seslerinin ardından çocukların korkuyla kaçtığı, sürücünün ise hiçbir şey olmamış gibi aracına binerek bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Aracına havlayan köpeğe öfkelendi, defalarca kurşun sıktı / İHAAracına havlayan köpeğe öfkelendi, defalarca kurşun sıktı / İHA

"KAPIYI AÇIP KÖPEĞE DOĞRU YÜRÜDÜ"

Korku dolu anları anlatan Buğlem Yalçın, "Kardeşimle birlikte yokuştan inerken adam aracı durdurdu. Kapıyı açıp köpeğe doğru yürüdü. Köpeği kovalayacak sandım ama silah çıkardı ve ateş etti. Çok korktuk, elimiz ayağımız titredi" dedi.

Çevrede çocukların bulunmasına rağmen silahına davranan adamı polise şikayet ettiler / İHAÇevrede çocukların bulunmasına rağmen silahına davranan adamı polise şikayet ettiler / İHA

"LASTİK PATLADI SANDIM"

Olay sırasında çocuklarının marketten döndüğünü belirten anne Hatice Tuzsuz ise "2 el patlama sesi duydum, lastik patladı sandım. Pencereden baktım, çocuklar yokuştan iniyordu, o sırada adam köpeğe ateş etti. Kurşun çocuklarıma da isabet edebilirdi. Kamera kayıtlarını inceledik, ardından jandarmayı aradık" diye konuştu.

Aile, olay sonrası güvenlik kamera görüntülerini jandarmaya teslim etti. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattığı öğrenildi.

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