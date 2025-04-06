Hatay’da şok olay! Aracına havlayan köpeği kurşun yağdırdı
Hatay’da bir şahıs, aracına havlayan köpeği sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. Olay sırasında yoldan geçen iki çocuk büyük panik yaşadı. Güvenlik kamerasına yansıyan dehşet anları sonrası jandarma soruşturma başlattı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşanan olayda, aracına havlayan bir köpeği silahla vurarak öldüren şahıs çevredeki çocukların hayatını da tehlikeye attı. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansırken, olaya tanık olan çocuklar korku dolu anlar yaşadı. Aile, yaşananları jandarmaya bildirerek şikayetçi oldu.
KÖPEK HAVLAYINCA ARACINDAN İNDİ
Olay, Yayladağı ilçesine bağlı Bozlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil sürücüsü, aracına havlayan bir köpeğe sinirlenerek aracından indi ve elindeki silahla köpeğe ateş etti. Feci olayda köpek kuşunlanırken, o sırada sokakta bulunan iki çocuk saldırıya tanık oldu.
Görüntülerde, silah seslerinin ardından çocukların korkuyla kaçtığı, sürücünün ise hiçbir şey olmamış gibi aracına binerek bölgeden uzaklaştığı görülüyor.
"KAPIYI AÇIP KÖPEĞE DOĞRU YÜRÜDÜ"
Korku dolu anları anlatan Buğlem Yalçın, "Kardeşimle birlikte yokuştan inerken adam aracı durdurdu. Kapıyı açıp köpeğe doğru yürüdü. Köpeği kovalayacak sandım ama silah çıkardı ve ateş etti. Çok korktuk, elimiz ayağımız titredi" dedi.
"LASTİK PATLADI SANDIM"
Olay sırasında çocuklarının marketten döndüğünü belirten anne Hatice Tuzsuz ise "2 el patlama sesi duydum, lastik patladı sandım. Pencereden baktım, çocuklar yokuştan iniyordu, o sırada adam köpeğe ateş etti. Kurşun çocuklarıma da isabet edebilirdi. Kamera kayıtlarını inceledik, ardından jandarmayı aradık" diye konuştu.
Aile, olay sonrası güvenlik kamera görüntülerini jandarmaya teslim etti. Jandarma ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattığı öğrenildi.