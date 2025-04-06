Edirne’de kan donduran olay! Lise öğrencisi okul bahçesinde ölü bulundu

Edirne'nin merkeze bağlı Çavuşbey Mahallesindeki bir lisede, 15 yaşındaki bir kız öğrencinin cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri lise öğrencisi G.C.'nin olay yerinde bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

Giriş Tarihi: 06.04.2025 00:19

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Çavuşbey Mahallesi'nde bir okulun bahçesinde bir kişinin hareketsiz yattığını geren vatandaşalar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerinde ilk müdahalede hareketsiz yatan bedenin 15 yaşındaki G.C.'ye ait olduğu ve bıçaklandığı öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kızın cesedi, otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

G.C'yi bıçakla öldürdüğü iddia edilen 14 yaşındaki bir çocuk yakalanarak gözaltına alındı.

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