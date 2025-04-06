Hatay'da nakliye şebekesine operasyon: 4 tır dolusu malzeme ele geçirildi

İstanbul'dan Gaziantep'e gönderilen temizlik ürünleri, bebek bezleri ve klimalar, sahte nakliye şebekesi tarafından çalınarak Hatay'a getirildi. Polis operasyonuyla ürünlere el konuldu, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 06.04.2025 01:47

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Hatay Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık şebekelerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında büyük bir operasyona imza attı. İstanbul'dan Gaziantep'e gönderilmek üzere yola çıkan 4 tır dolusu malzemenin, sahte nakliye yöntemiyle Hatay'a yönlendirildiği ortaya çıktı. Düzenlenen baskınlarda çalınan ürünler ele geçirilirken, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Emniyet birimlerinin yaptığı araştırmada, geçtiğimiz günlerde farklı tarihlerde İstanbul'dan çıkan ve Gaziantep'e gönderilmek istenen temizlik malzemeleri, bebek bezleri ve klimaların, İskenderun'un Meydan Mahallesi ile Arsuz'un Karahüseyinli Mahallesi'ndeki iki ayrı depoya taşındığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin bu adreslere düzenlediği operasyonlarda; 33 palet bulaşık deterjanı (4 bin 200 adet), 63 palet bulaşık tableti (9 bin adet), 29 palet bebek bezi (bin 300 paket) ile 98 adet klima iç ve dış ünitesi ele geçirildi.

Olayla bağlantılı oldukları belirlenen B.Ç. ve N.A. gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık ve sahte nakliye girişimlerine karşı denetim ve operasyonların kararlılıkla süreceğini açıkladı.

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