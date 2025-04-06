Kocaeli'de otomobille minibüs çarpıştı: Yaralılar var
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştı. Kazada, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
D-100 kara yolu Ankara istikametinde, Samet K'nin kullandığı 34 LZ 3896 plakalı otomobil, Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde, arıza nedeniyle sağ şeritte yavaş seyreden Hasan E. idaresindeki minibüse çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Samet K. ile minibüsteki Bilal E. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, Bilal E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.