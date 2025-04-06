Kafede dehşet! Kendisine engel olmak isteyen işletmeciyi bıçakladı

Korku dolu anlar Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yaşandı. Bir kafeye giren şüpheli, önce tabancayla havaya ateş edip, ardından kendisine engel olmak isteyen işletmeciyi bıçaklayıp, kaçtı. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 06.04.2025 01:13

Paylaş



ABONE OL

Olay, saat 21.30 sıralarında Adapazarı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Papatya Sokak'ta bulunan bir kafede meydana geldi.

Elinde tabancayla kafeye giren kimliği belirsiz kişi, havaya ateş etti. Şüpheli, daha sonra ise kendisini engellemek isteyen işletmeciyi bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İsmi öğrenilemeyen yaralı işletmeci, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN