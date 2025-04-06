Felaket son anda önledi! Baraka yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Yıldırım ilçesinde orman içindeki bir barakada çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 06.04.2025 04:00

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde ormanlık alanda bulunan bir barakada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Fidyekızık Mahallesi Erkan Sokak yakınlarında, ormanın içinde yer alan bir barakada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangını fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevler kısa sürede barakayı sararken, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, baraka tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ekipler, yangının çevreye yayılmaması için bölgede bir süre soğutma çalışması gerçekleştirdi.

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