Yasal sınırın 5 katı alkollü yakalandı: Kendini “cezamı ödüyorum” diye savundu!

Aksaray’da 2.59 promil alkollü şekilde araç kullanırken yakalanan sürücü, gazetecilere tepki göstererek görüntü alınmasını engellemeye çalıştı. Ehliyetine el konulan sürücü, adli işlem için gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 05.04.2025 04:57

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Aksaray'da polis ekiplerinin durdurduğu bir araç sürücüsünün yapılan alkol kontrolünde yasal sınırın 5 katı alkollü olduğu belirlendi. Basın mensuplarının görüntü aldığı sırada tepki gösteren sürücü, "Cezamı ödüyorum" diyerek kendini savundu. Olay sonrası gözaltına alınan sürücünün ehliyetine el konuldu.

Olay, Aksaray'ın Yeni Sanayi Mahallesi hastane-otogar yolu üzerinde meydana geldi. Rutin devriye görevini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri 68 AEB 644 plakalı otomobili durdurarak sürücünün kimlik ve belge kontrolünü yaptı. Araç sürücüsü S.D. (47), tedirgin tavırları nedeniyle alkol kontrolüne tabi tutuldu. Yapılan ölçümde sürücünün 2.59 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü olduğu gerekçesiyle işlemleri başlatılan sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. "Ben esnafım, beni çekme" diyerek kameraların önünden kaçmaya çalışan S.D., gazetecinin uyarısına sinirlenerek üzerine yürüdü ve "Cezamı ödüyorum. Sen benim işimi yapamazsın" diyerek tepki gösterdi.

Polis ekipleri tarafından ehliyetine el konulan sürücünün aracı, olay yerine gelen bir yakınına teslim edildi. Gözaltına alınan sürücü, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. S.D. hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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