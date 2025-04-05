Ankara'da sağanak yağışında iki daireyi su bastı

Başkentte etkili olan sağanak yağış, Mamak ilçesinde iki daireyi su baskınına uğrattı. Ekiplerin müdahalesiyle su tahliye edilirken, evde büyük hasar meydana geldi.

Giriş Tarihi: 05.04.2025 04:45

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Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, Mamak ilçesindeki Uzgörenler Sokak'taki bir binada su baskınına yol açtı. Giriş altındaki iki daireyi su bastı, eşyalar kullanılamaz hale geldi. Olay yerine intikal eden polis ve itfaiye ekipleri suyu tahliye etti.

Ankara'nın Mamak ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, Uzgörenler Sokak'taki 4 katlı bir binanın giriş alt katındaki iki daireyi su bastı. Eşyaların büyük zarar gördüğü olayda, durumu fark eden vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak, dairelerdeki suyu tahliye etti. Ancak, su baskını nedeniyle evde ciddi hasar meydana geldi.

Eşyalarının çoğu kullanılamaz hale gelen Özgür Şener, annesinin evine su basması üzerine olay yerine geldiğini belirtti. Daha önce de benzer bir durum yaşadıklarını ifade eden Şener, "Her yağmur yağdığında evimizi su basıyor. Daha önce eşyalarımızın tamamını çöpe attık ve yeniledik. Bu, ikinci sefer su basması oldu. Komşularımız haber verdi, evde değildik. Eve geldiğimizde her yer suyla dolmuştu. Evin içinde göl gibi olmuştu. Annem yaşlı ve evde tek başınaydı, morali bozulmuş durumda" şeklinde konuştu.

Yetkililer, sağanak yağışların devam etmesi durumunda olası su baskınlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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