Yaşam

Otoyolda görüş sıfırlandı: 12 araç birbirine girdi! 10 kişi yaralandı

Ankara-Niğde Otoyolu'nda etkili olan dolu ve yağmur nedeniyle görüş mesafesi düştü, zincirleme kazada 10 kişi yaralandı. Kaymakam olay yerinde incelemelerde bulundu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Otoyolda görüş sıfırlandı: 12 araç birbirine girdi! 10 kişi yaralandı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesi yakınlarında şiddetli dolu ve yağış nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 10 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

FOTOĞRAF: İHAFOTOĞRAF: İHA

12 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

Kaza, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Ortaköy ilçesi yakınlarında yaşandı. Ankara yönünden Niğde istikametine giden araçlar, şiddetli dolu ve yağmur yağışıyla birlikte görüş mesafesinin düşmesi sonucu birbirine çarptı. Zincirleme kazaya 12 araç karıştı.

FOTOĞRAF: İHAFOTOĞRAF: İHA

CİDDİ MADDİ HASAR!

Kazanın ardından çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 10 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada araçlarda ciddi maddi hasar meydana geldi.

FOTOĞRAF: İHAFOTOĞRAF: İHA

ORTAKÖY KAYMAKAMI'NDAN AÇIKLAMA

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Ortaköy Kaymakamı Ahmet Karatepe, kazazedelerle yakından ilgilendi. Kaymakam Karatepe, "İlçemiz mülki sınırları içerisinde zincirleme trafik kazası meydana gelmiştir. Tüm ekiplerimiz olaya anında müdahale etmiştir. Şükürler olsun ölü ve ağır yaralı vatandaşımız bulunmamaktadır. Otoyol trafiğe açıldı" açıklamasında bulundu.

Kazaya ilişkin jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

FOTOĞRAF: İHAFOTOĞRAF: İHA

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