Otoyolda görüş sıfırlandı: 12 araç birbirine girdi! 10 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 05.04.2025 05:11

FOTOĞRAF: İHA

CİDDİ MADDİ HASAR!

Kazanın ardından çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 10 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada araçlarda ciddi maddi hasar meydana geldi.