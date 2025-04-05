Otoyolda görüş sıfırlandı: 12 araç birbirine girdi! 10 kişi yaralandı
Ankara-Niğde Otoyolu'nda etkili olan dolu ve yağmur nedeniyle görüş mesafesi düştü, zincirleme kazada 10 kişi yaralandı. Kaymakam olay yerinde incelemelerde bulundu.
Aksaray'ın Ortaköy ilçesi yakınlarında şiddetli dolu ve yağış nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 10 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
12 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI
Kaza, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Ortaköy ilçesi yakınlarında yaşandı. Ankara yönünden Niğde istikametine giden araçlar, şiddetli dolu ve yağmur yağışıyla birlikte görüş mesafesinin düşmesi sonucu birbirine çarptı. Zincirleme kazaya 12 araç karıştı.
CİDDİ MADDİ HASAR!
Kazanın ardından çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 10 kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada araçlarda ciddi maddi hasar meydana geldi.