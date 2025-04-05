Trafikte akılalmaz görüntüler! Direksiyon başında görüntülü sohbet

Aksaray’da bir sürücü, trafikte seyir halindeyken görüntülü konuşma yapıp düşen telefonunu iki eliyle kaldırarak görenleri hayrete düşürdü.

Giriş Tarihi: 05.04.2025 02:24

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Aksaray'da bir otomobil sürücüsü, aracını kullanırken cep telefonuyla görüntülü görüşme yaparken görüntülendi. Aracın ön paneline koyduğu telefonun düşmesi üzerine direksiyonu bırakıp iki eliyle telefonu almaya çalışan sürücü, olası bir faciaya davetiye çıkardı.

Olay, Aksaray'ın en yoğun trafik akışına sahip caddelerinden biri olan Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. 68 ADE 921 plakalı otomobilin sürücüsü, seyir halindeyken cep telefonunu göğüsle ön cam arasına yerleştirerek görüntülü konuşmaya başladı. Dakikalarca trafikte seyreden sürücü, kilometrelerce süren görüşmesi boyunca hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı.

Sürücünün telefonunun araç içinde düşmesiyle birlikte tehlike daha da büyüdü. Aracı kullanmaya devam eden şahıs, direksiyonu iki eliyle birden bırakıp düşen telefonu yerden almaya çalıştı. Bu sırada araç trafiğe açık yolda hareket halindeydi. Telefonu tekrar yerine yerleştirerek görüşmesine devam eden sürücü, zaman zaman telefonu düşmemesi için eliyle düzeltirken görüntülendi.

Kırmızı ışıkta durduğu sırada çevredeki diğer sürücüler ve yolcular tarafından şaşkınlıkla izlenen sürücü, güvenlik kurallarını hiçe sayarak Şeyhamit Mahallesi yönüne dönüş yaptıktan sonra gözden kayboldu. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Trafik uzmanları, bu tür davranışların yalnızca sürücünün değil, trafikteki herkesin hayatını tehlikeye attığını vurgulayarak, sürücülerin araç kullanırken dikkatlerini dağıtacak hiçbir işle meşgul olmamaları gerektiğini belirtiyor.

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