Marketteki yangınında can pazarı! Minik Muhammed hayatını kaybetti

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 4 katlı apartmanın zemin katındaki markette çıkan yangından can pazarı yaşandı. İşletme sahibi Alpay Örgün’ün oğlu 5 yaşındaki Muhammed Kaan Örgün, alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi. Ayrıca yangında, 4 kişi de dumandan etkilendi.

Giriş Tarihi: 05.04.2025 01:55

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Yangın, saat 22.00 sıralarında Akşehir ilçesi Yenimahalle, Cumhuriyet Bulvarı'nda bulunan 4 katlı bir apartmanın zemin katındaki markette çıktı. Alpay Örgün'e ait marketten yükselen alevler, bir anda apartmana da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, markette alevler arasında kalan Alpay Örgün'ün oğlu Muhammed Kaan Örgün'ün cansız bedeniyle karşılaştı.

Yangında, dumandan etkilenen Alpay, eşi Selma (46) ve çocukları Poyraz Ali (8) Batuhan Örgün (20) ile elinden yaralanan itfaiye görevlisi Ramazan İçel, sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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