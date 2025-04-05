Otoyolda feci kaza! 4 araç birbirine girdi: 1 ölü, 7 yaralı

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nda dört aracın karıştığı zincirleme kazada 55 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Giriş Tarihi: 05.04.2025 02:29

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Orhangazi yakınlarında meydana gelen zincirleme kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılardan biri hastanede yaşamını yitirirken, olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazanın ardından otoyol yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Orhangazi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa'dan İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlara aynı yönde seyreden iki başka otomobil daha arkadan çarptı. Kazaya karışan dört araçtan biri, bariyerlere çarparak durabildi.

Meydana gelen zincirleme kaza sonucu 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan Samet B., Ediz Haşmet Kökyazıcı (55), Ahmet Ç. ve eşi Emine Ç., Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer 4 yaralı ise Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ancak ağır yaralanan 55 yaşındaki Ediz Haşmet Kökyazıcı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Kaza nedeniyle Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun İstanbul yönü trafiğe tamamen kapandı. Yol boyunca yaklaşık 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araçların yol kenarına çekilmesinin ardından trafik akışı tek şeritten sağlanabildi. Otoyolda trafik, kazadan yaklaşık 1 saat sonra normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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