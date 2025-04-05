Gölbaşı'nda aniden bastıran dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde gece saatlerinde etkili olan fındık büyüklüğündeki dolu yağışı, kısa sürede ilçeyi beyaza kapladı.

Giriş Tarihi: 05.04.2025 05:42

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde gece saatlerinde aniden başlayan dolu yağışı, ilçe merkezi ve kırsal bölgelerde kısa sürede etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren yağış sonrası bölge adeta kar yağmış gibi beyaza büründü.

Gece saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı, Gölbaşı ilçe merkeziyle birlikte kırsal mahallelerde de etkili oldu. Fındık büyüklüğündeki dolu taneleri, 15 dakika boyunca şiddetli şekilde yağarken, yer yer gök gürültüsü ve şimşekler de etkili oldu.

Yağışın etkisiyle sokaklar, çatılar ve araçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Şimşeklerin aydınlattığı gökyüzüyle birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Kısa süreli dolu yağışının ardından bölgede sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığı olayda, vatandaşlar durumu cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

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